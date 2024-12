Grávida de Neymar, Biancardi desabafa sobre julgamentos e falta de empatia na internet

Bruna Biancardi voltou a desabafar sobre os excessivos julgamentos que tem sofrido há meses, desde que reatou com Neymar, em julho. A influencer retomou o assunto depois de alguns comentários negativos sobre a segunda gravidez do casal. Os dois, que já são pais de Mavie, estão à espera de outra menina.

O assunto veio à tona após Biancardi compartilhar um texto em que a influenciadora Marcela Raposo destacava a força de Bruna. A mulher citou desafios recentes superados pela mãe de Mavie e disse que a namorada do jogador recebeu condenação da internet por “amar demais”.

“O caminho de Bruna no digital envolve repleto de extremos, da alegria ao sofrimento, do amor ao dissabor, da publicidade à intimidade. Bruna, para além de faturar como influenciadora, esteve durante meses, de forma incessante, alvo de pedras e palavras que podem ter consequências inimagináveis para quem está do outro lado da mesa”, iniciou.

E prosseguiu: “Condenada por amar demais, por perdoar demais. Por passa por cima de eventos que, segundo a Internet, são imperdoáveis”.

Biancardi responde

O texto repercutiu e alcançou Bruna Biancardi, que fez questão de compartilha-lo em seu perfil. A mãe de Mavie agradeceu pelas palavras e disse que “dificilmente as pessoas se colocam no lugar das outras na internet”.

“Obrigada, Marcela Raposo, pela sensibilidade! Como você disse, dificilmente as pessoas se colocam no lugar das outras na internet e você conseguiu. Você entendeu e expressou tudo. Obrigada”, escreveu.

A irmã de Bruna, Bianca Biancardi, deixou um comentário na publicação de Marcela. “Nossa, que texto emocionante! Que palavras lindas! Você captou tudo perfeitamente”.

Segunda filha com Neymar

A noite de Natal reservou surpresas aos seguidores do casal BruNey. Isso porque Biancardi anunciou sua gravidez, um ano e três meses depois da chegada de Mavie, através de um vídeo no feed do Instagram. Os dois estão esperando mais uma menina, a terceira mulher dos quatro filhos do jogador do Al-Hilal.

