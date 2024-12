Presidente do Grêmio garante ter documento assinado com novo treinador

O Grêmio tem um novo treinador. Mas o nome ainda é um mistério. Em entrevista ao “ge” e à “RBS TV”, o presidente do clube, Alberto Guerra, revelou que o clube tem um pré-contrato com o futuro técnico do Imortal. Contudo, o mandatário também contou que ainda não pode revelar o nome do comandante.

O Grêmio tem intenção de definir o quanto antes a situação, mas diz respeitar um pedido do profissional antes de tornar pública a contratação. O novo treinador teria solicitado para aguardar e não realizar o anúncio oficial ainda. O Imortal acredita que o técnico vai honrar com sua palavra e virá ao Tricolor Gaúcho, assim não confirmando o nome do comandante.

“O que posso dizer é que a gente tem uma negociação em andamento, não temos porque não confiar na palavra que esse treinador empenhou ao Grêmio, com documento assinado. Sobre a questão de anunciar publicamente, tem algumas questões formais, de documentação, e também atendendo a questões pessoais desse treinador”, disse Alberto Guerra.

Gustavo Quinteros será o novo técnico do Grêmio

Contudo, o treinador em questão será Gustavo Quinteros. O argentino naturalizado boliviano despediu-se nesta semana do Vélez Sarsfield, campeão argentino desta temporada. Ele terá sua primeira aventura no futebol brasileiro após passagens por The Strongest, San Lorenzo e Argentinos Juniors, entre outros.

“Não gosto de trabalhar com prazos, preciso respeitar a palavra do treinador, que se comprometeu com o Grêmio, o aceite a uma proposta que foi dada. Não tenho porque duvidar, não trabalhamos com prazo, mas gostaríamos de anunciar o mais rápido possível, sabemos que o torcedor fica ansioso. Estamos fazendo o máximo possível para anunciar o quanto antes, mas sempre preservando essa relação com o treinador, que nos pediu um tempo para resolver questões particulares”, finalizou o mandatário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.