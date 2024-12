Presidente do Grêmio explica o que faltou para acertar com Pedro Caixinha

Antes de encaminhar um possível acerto com Gustavo Quinteros, o Grêmio se movimentou no mercado na busca por um treinador e chegou a ter conversas avançadas com Pedro Caixinha, que comandará o Santos. O presidente do clube, Alberto Guerra, explicou o desacerto com o português em entrevista ao portal “ge”.

De acordo com o dirigente, restava apenas a assinatura do treinador para confirmar o negócio. No entanto, no último final de semana, aconteceu um retrocesso nas conversas, já que o profissional fez novas exigências. Entre elas, modificação em cláusulas contratuais, com pedido de proteção contra variação cambial, pagamento de moradia e passagens aéreas para familiares.

“No caso do Pedro, o treinador estrangeiro é um pouco mais dificultoso, é difícil entenderem as regras trabalhistas e fiscais do Brasil. Tem algumas exigências, às vezes não é questão de dinheiro, é de precedente. É difícil de gerir contratos com determinadas regras. Todos os outros jogadores depois podem querer, talvez não seja legal, teria que mudar muita coisa estruturalmente no clube. As negociações estavam avançando, diria que só faltava a assinatura, mas ele deve ter recebido uma proposta mais vantajosa e optou para ir para aquele lado”, explicou Guerra.

Novo treinador bem próximo

O presidente do clube, Alberto Guerra, também revelou que o clube tem um pré-contrato com o futuro técnico do Imortal. Contudo, o mandatário contou que ainda não pode revelar o nome do comandante.

O Grêmio tem intenção de definir o quanto antes a situação, mas diz respeitar um pedido do profissional antes de tornar pública a contratação. O novo treinador teria solicitado para aguardar e não realizar o anúncio oficial ainda. O Imortal acredita que o técnico vai honrar com sua palavra e virá ao Tricolor Gaúcho, assim não confirmando o nome do comandante.

“O que posso dizer é que a gente tem uma negociação em andamento, não temos porque não confiar na palavra que esse treinador empenhou ao Grêmio, com documento assinado. Sobre a questão de anunciar publicamente, tem algumas questões formais, de documentação, e também atendendo a questões pessoais desse treinador”, disse Alberto Guerra.

Por fim, o argentino naturalizado boliviano, Gustavo Quinteros, despediu-se nesta semana do Vélez Sarsfield, campeão argentino desta temporada. Ele terá sua primeira aventura no futebol brasileiro após a conquista do Campeonato Argentino.

