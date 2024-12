Atlético-MG inicia troca para gramado sintético na Arena MRV

O Atlético-MG iniciou nesta sexta-feira (27) a retirada do gramado natural da Arena MRV para implementar o campo sintético. O ex-atacante Reinaldo, que também é funcionário do Galo, postou a imagem da mudança nas redes sociais.

Dessa maneira, o Atlético deve voltar a atuar em sua casa somente nos primeiros jogos do Brasileirão. A troca do gramado, decidida pelo clube após o fim da temporada, deve durar todo o Campeonato Mineiro.

A diretoria ainda não decidiu em qual estádio vai mandar seus jogos durante o período em que a Arena MRV estará fechada. No entanto, Independência e Mineirão são duas fortes possibilidades.

Para a mudança total do gramado, o Atlético deve gastar cerca de R$ 12 milhões, segundo estudo feito pelo clube durante este ano. O fornecedor será a empresa Total Grass, que executa obras de campos profissionais junto com a FieldTurf, como o Allianz Parque, do Palmeiras.

Na Arena MRV, será utilizado o sistema Quality Pro Stadium, com autenticação FIFA Quality Pro, a mais alta certificação para campos sintéticos.

Atlético sofreu com condições ruins de seu campo em 2024

Após a retirada do gramado natural, a etapa seguinte é a elevação do campo em 70 centímetros. Em seguida, vem os processos relacionados à irrigação e drenagem. A grama sintética deve ser instalada somente a partir de fevereiro.

Durante a temporada, o Atlético sofreu com a condição ruim de seu campo e teve que fazer mudanças ao longo do ano para garantir a qualidade mínima de jogo. Um dos fatores que prejudicaram o campo foi a pouca incidência de luz solar no gramado, prejudicando a qualidade da grama natural.

Os próprios jogadores do Galo reclamaram em algumas situações sobre a qualidade do piso atleticano. Dessa maneira, a diretoria teve que levar partida para outro estádio.

