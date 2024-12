‘Mais bem-sucedida SAF do país’, destaca Durcesio ao se despedir do Botafogo

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, publicou em sua rede social uma mensagem de despedida, nesta sexta-feira (27). Afinal, o mandatário encerra seu mandato no dia 31 de dezembro e dará lugar a João Paulo Magalhães, que venceu as eleições realizadas na última semana.

Desde que assumiu a presidência, o dirigente viu o clube entrar em uma situação financeira desesperadora. No entanto, com a transição para a SAF de John Textor, deu a volta por cima e conquistou a Libertadores e o Brasileirão nesta temporada.

“Trabalho duro e recompensador. No futebol, mais um Brasileirão e a Glória Eterna da Libertadores. Já no Botafogo de Futebol e Regatas, nas áreas sociais e olímpicas, reformas, ampliações, taças, crescimento, medalhas, planos e horizontes cheios de energia”, destacou Durcesio na mensagem.

“Nós que já vínhamos trabalhando a estruturação do clube com vistas a prepará-lo para exercer a prerrogativa votada e aprovada em assembleia geral, de implantar o projeto que apelidamos de Botafogo SA, ampliamos nossa busca por essa parceria. Foi quando conhecemos John Textor. Precisávamos então acelerar para não perder a oportunidade de celebrar o que acabou sendo reconhecida, nos dias atuais, como a mais bem-sucedida SAF do país”, completou o presidente.

“Boa sorte, João Paulo, nosso novo Presidente. Conto que, ao lado de André Silva, seus escolhidos e nossa sólida estrutura corporativa, possam realizar o que não consegui. Melhorar o que realizei e levar adiante os nossos sonhos de construir um Botafogo gigante. Obrigado a todos que me ajudaram, voluntários e profissionais. Obrigado, minha família querida. De coração aos nossos sócios-proprietários e obrigado especialmente à nossa enorme e espetacular torcida!”, concluiu.