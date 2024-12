Neymar: Rafaella Santos e Bruna Biancardi ampliam afastamento

O anúncio da chegada do segundo bebê de Neymar com Bruna Biancardi ampliou o afastamento da companheira do camisa 10 com Rafaella Santos, irmã do ídolo santista. As influenciadoras já não demonstravam proximidade há um tempo, mas a situação piorou com o anúncio da segunda gestação de Biancardi com o jogador. A informação é de Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’.

Segundo informações da colunista, a situação começou a ficar mais nítida a partir da chegada tardia de Rafaella no aniversário de 1 ano de Mavie, primogênita de Neymar e Bruna, na celebração ocorrida no Rio de Janeiro. Na festa, as influenciadoras não teriam se falado. Além disso, a presença da irmã de Neymar só ocorreu devido a consideração com a menina e o jogador.

Vale destacar que Rafaella não esconde o amor por Mavie, assim como pelos sobrinhos Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de cinco meses. Esta última, inclusive, tem sido registrada com frequência nas redes sociais da irmã de Neymar.

Na última terça-feira (25), Rafaella não compareceu ao chá revelação do novo bebê de Neymar e Bruna Biancardi. A irmã do astro do Al-Hilal está no Japão ao lado de Gabigol, com quem reatou a relação de idas e vindas.

Ano novo de Neymar e Bruna Biancardi

Após dias no Brasil para as comemorações de Natal, Neymar e Bruna Biancardi retornam à Ásia. Os dois passarão o Ano Novo em Dubai, a maior cidade dos Emirados Árabes.

