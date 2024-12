Artur Jorge deixa o Botafogo

O técnico Artur Jorge não ficará no Botafogo. Afinal, ele tem negociações avançadas com o Al-Rayyan, do Qatar. Dessa forma, o futuro novo time do português pagará a multa rescisória ao Glorioso. O valor, vale lembrar, está estimado em milhões de euros (cerca de R$ 12,9 milhões, na cotação atual).

As informações da saída encaminhada são do “GE”. No entanto, vale lembrar, que a transferência não pega ninguém de surpresa. Afinal, desde as conquistas da Libertadores e do Brasileirão, o técnico foi perguntado sobre mudança de clube pelo menos cinco vezes e nunca deixou claro que gostaria de seguir no Glorioso.

O Botafogo, aliás, pagou R$ 17,1 milhões ao treinador e sua comissão pelos dois títulos, mas não ofereceu um aumento, como era esperado por Artur Jorge. Dessa forma, ele deixa o comando do Bota com 31 vitórias, 15 empates e apenas nove derrotas após 55 jogos.

Antes do técnico Artur Jorge, o Botafogo, inclusive, já perdeu outros jogadores que conquistaram o Brasil e a América do Sul: Gatito Fernández, Pablo, Tchê Tchê, Marçal, Rafael Adryelson e Almada, o único titular até aqui.No entanto, o empresário John Textor, dono do Glorioso, garante que o time irá repor as saídas à altura.

O Botafogo, sem Artur Jorge, disputará pelo menos sete títulos em 2025: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Dessa forma, caso conquiste a América novamente, o time carioca disputará o Intercontinental no final do ano.

