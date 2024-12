Globo negocia a compra dos direitos do novo Mundial de Clubes

A Globo negocia a aquisição dos direitos de transmissão do Mundial de Clubes 2025, que terá um novo formato a partir do ano que vem. A emissora consultou recentemente representantes da Fifa e da plataforma DAZN. A informação é de Gabriel Vaquer, do ‘F5’.

De acordo com o colunista, as conversas caminham positivamente e devem seguir até o fim do ano. A DAZN e a Fifa acertaram que a competição terá exibição apenas em TV aberta, além da plataforma da empresa de forma gratuita, sublicenciando para TVs abertas de todo o mundo. Contudo, streamings pagos e TV por assinatura não fazem parte do negócio. A DAZN estaria pagando cerca de US$ 1 bilhão (R$ 6 bilhões) para a Fifa pelos direitos mundiais do torneio de clubes.





A nova edição do Mundial de Clubes acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Serão 32 times distribuídos em oito grupos. Posteriormente, os dois melhores de cada seguem para às oitavas de final, disputadas em jogo único.

Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense serão os representantes brasileiros na competição. Eles se juntam a equipes como Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Inter de Milão e Paris Saint-Germain, além de clubes da Ásia, África e América do Norte.

