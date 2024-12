Pedro Henrique acerta ida para o Ceará

O atacante Pedro Henrique, agora ex-Corinthians, acertou a sua transferência para o Ceará. Ele assinará contrato de empréstimo válido por um ano, com uma pequena parte dos salários sendo pagos pela equipe paulista. Vale lembrar que o Vozão subiu para a Série A e busca muitos reforços nesta janela para seguir na elite em 2026.

Pedro Henrique chegou ao Corinthians no início deste ano. No entanto, ele não se adaptou e perdeu ainda mais espaço após as chegadas de Carillo e Depay, no meio da temporada. O contrato do atacante com o Timão é válido até o final de 2025.

O Corinthians pagou cerca de R$ 3 milhões ao Internacional para adquirir 70% dos direitos econômicos de Pedro Henrique. O atacante disputou 27 partidas pelo Timão, com dois gols e uma assistência. Ao todo, foram 1040 minutos em campo.

Pedro Henrique tem 34 anos e começou a carreira no Avenida (RS). Depois, passou por Zurich (SUI), Rennes (França), PAOK (Grécia) e Kayserispor (Turquia), entre outros clubes modestos no futebol mundial. Ele foi contratado pelo Internacional em 2022 e teve destaque, com 21 gols.

