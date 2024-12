Santos encaminha a contratação de Thaciano

O Santos encaminhou a compra do meia-atacante Thaciano, do Bahia. De acordo com o site “GE”, os valores giram em torno de R$ 32 milhões. No entanto, vale lembrar, o Peixe não pagará todo este valor, que será abatido na aquisição de Jean Lucas por parte do Tricolor no início deste ano.

Thaciano abriu mão de disputar a Taça Libertadores da América por conta de uma valorização salarial oferecida pelo Santos. O tempo do vínculo entre o atacante e o Peixe ainda não foi revelado. Os clubes já trocam documentos e devem oficializar a transação ainda neste ano.

Dessa forma, Thaciano retorna ao Santos, clube que defendeu em 2016, emprestado pelo Boa Esporte (MG). O atacante está com 29 anos, foi revelado pelo Porto-PE e jogou ainda pelo Grêmio e pelo Antalyaspor (TUR), além do próprio Bahia. A tendência, aliás, é que ele atue mais como meia no Peixe.

O atacante, inclusive, soma duas passagens pelo Bahia. A primeira foi em 2021, quando conquistou a Copa do Nordeste. Depois, ele teve rápidas passagens pelo time turco e ao Grêmio, retornando ao Tricolor no início de 2023. Thaciano soma 26 gols com a camisa do Esquadrão.

