Lucas Piton fala sobre Carille, novo técnico do Vasco e quem o ‘revelou’

O lateral-esquerdo Lucas Piton reencontrará um antigo conhecido no Vasco em 2025. Afinal, o Cruz-Maltino terá Fábio Carille como treinador. E foi exatamente o futuro comandante quem “subiu” Piton ao futebol profissional.

Campeão da Copinha em 2019 pelo Timão, o lateral foi relacionado pelas primeiras vezes na carreira sob o comando de Carille. Piton, então, celebrou o reencontro, dando a letra sobre seu novo treinador.

“Ele me ensinou muito defensivamente, questão de posição corporal, de como abordar o adversário. Mas, claro, em outros aspectos também. Mas o que me marcou bastante foi isso. Ele me ensinou muito. Vejo o Carille como um cara vencedor, campeão brasileiro, tem títulos na carreira. É um cara que vai ajudar muito”, disse em entrevista divulgada neste sábado (28) pelo “ge”.

Piton também revelou o que aguarda de Carille taticamente falando. O jogador de 24 anos espera que haverá prioridade na parte defensiva, setor que sofreu demais nas temporadas recentes na Colina.

“O Carille tem a maneira dele de trabalhar. Vejo que ele tem os trabalhos dele, acredito muito que a gente vá trabalhar para tomar o menor número de gols possíveis e ganhar o maior número de jogos possíveis. Falei com o João Victor, encontrei com ele esses dias, conversei com ele. O Carille também subiu ele para o profissional, a gente sabe porque subiu junto, ele subiu um pouco antes. Com certeza, vai ser um cara que vai vir para ajudar todo mundo”, avaliou.

