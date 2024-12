Lautaro encerra jejum, Inter bate o Cagliari e volta à liderança

A Inter está de volta à liderança do Campeonato Italiano. Neste sábado (28), os Nerazzurri bateram o Cagliari, fora de casa, por 3 a 0, e retomaram a ponta do certame. Foi com direito a fim de jejum de Lautaro Martínez, que não marcava há oito jogos pela Inter. Bastoni e Çalhanoglu também marcaram para os visitantes.

O jogo

Apesar de estar apenas na 18ª colocação da Serie A, o Cagliari buscava fazer valer o fator casa para abrir o marcador. Mas a equipe abusava de cruzamentos, conquistando apenas escanteios e sem conseguir fazer Sommer trabalhar.

A melhor chance do primeiro tempo foi mesmo da Inter. Çalhanoglu cruzou da direita e, da pequena área, Lautaro protagonizou um dos principais gols perdidos da temporada, cabeceando por cima do gol vazio. Sua má fase (há oito jogos sem marcar pela camisa da Inter) parecia que iria perdurar.

O primeiro gol saiu aos 7′ da etapa final, com Bastoni. Após sobra pela direita, Barella levantou para o segundo pau e o zagueiro cabeceou para o alto, encobrindo o goleiro. A bola entrou do lado oposto, sem que Scuffet pudesse alcançá-la.

Mas Lautaro conseguiu encerrar o incômodo jejum. Aos 26′, Barella (de novo ele) cruzou novamente pelo flanco direito, desta vez rasteiro. O camisa 10 surgiu entre os zagueiros para, de carrinho, mandar para o fundo do barbante: 2 a 0. Sete minutos depois, de Vrij cabeceou e o zagueiro Wieteska meteu a mão na bola. Çalhanoglu foi para a bola e fechou o caixão do Cagliari, dando números finais à partida.

Próximos passos

O Cagliari segue na zona do rebaixamento, surgindo apenas na 18ª posição, com 14 pontos. E volta a campo somente em 2025: será no outro domingo (5), quando visita o Monza, pela 19ª rodada – a última do primeiro turno.

Já a Inter retoma a liderança do Campeonato Italiano. Afinal, a equipe do técnico Simone Inzaghi chega aos 40 pontos e ultrapassa Napoli (terceiro) e Atalanta (segundo). O próximo compromisso dos interistas é exatamente contra o time de Bérgamo, já na quinta-feira (2), mas pelas semifinais da Copa Itália. Pelo Italiano, a Inter enfrenta o Venezia, fora de casa, mas no dia 12 de janeiro.

