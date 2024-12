São Paulo abreviará retorno dos EUA de parte do elenco

O São Paulo resolveu abreviar a viagem de 10 a 12 jogadores para a viagem do time aos EUA. Ao todo, 34 atletas viajarão para Orlando, na Florida, no dia 8 de janeiro. No entanto, parte do elenco voltará mais cedo, de olho no início do Campeonato Paulista. As informações são do “GE”. Os atletas selecionados ainda serão definidos pela diretoria.

O Tricolor tem dois jogos agendados para a disputa do FC Series. No dia 15 de janeiro, encara o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Dois dias depois, parte do elenco retornará ao Brasil. Já em 19 do mês que vem, o São Paulo encara o Flamengo em Fort Lauderdale, a 300 km de Orlando, mas ainda na Florida. O resto do elenco voltará para a capital paulista apenas no dia 21.

Dessa forma, há uma dúvida da diretoria sobre o técnico Zubeldía. Os dirigentes ainda não se decidiram se ele retornará com a metade do elenco ou apenas no final da viagem. Isso porque o São Paulo também valoriza o Campeonato Paulista. A estreia, com time alternativo, será no final de semana dos dias 18 e 19 de janeiro, visitando o Botafogo de Ribeirão Preto.

Vale lembrar: o São Paulo solicitou que o jogo da primeira rodada do Paulistão, marcado para o dia 15, fosse adiado para que o time tenha um foco maior na viagem aos Estados Unidos. O confronto será contra a Inter de Limeira, no Morumbis.

O São Paulo disputará ainda outros três torneios em 2025: Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Assim, caso o Tricolor vença a competição sul-americana, disputará ainda o Intercontinental em dezembro.

