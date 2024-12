David Luiz lamenta modo que soube de saída do Flamengo: ‘Intencional ou amador’

Um dos convidados para o Jogo das Estrelas de Zico, o zagueiro David Luiz falou sobre sua saída do Flamengo. Na zona mista antes do evento principal deste sábado (28), o jogador falou aos jornalistas, revelando uma certa mágoa com a forma como soube que não renovaria com o clube rubro-negro.

“A única vírgula de chateação que eu fico é, da mesma maneira que vocês receberam o comunicado por Instagram, assim foi comigo também. Se eu não tivesse redes sociais, talvez eu não saberia ainda que não ia renovar (risos). Tem duas formas só: ou foi algo intencional ou foi algo um pouco amador”, afirmou.

O jogador, porém, também falou coisas positivas sobre o que é agora seu ex-clube. David Luiz defendeu o Flamengo por quatro temporadas, conquistando duas vezes a Copa do Brasil e uma vez a Libertadores.

“A única coisa ruim que eu posso falar que vivi dentro do Flamengo (modo em que soube da saída). O resto foi muito maravilhoso, de uma maneira totalmente passional ao extremo. Nunca imaginei que eu voltaria ao Brasil para jogar futebol. Saí muito cedo, desde os 18 já estava na Europa, pensei que fosse fazer minha carreira lá. Mas a vida nos ensina muitas coisas e a pandemia me trouxe um ensinamento muito importante, que me fez refletir muito. A gente sai daquele automatismo grande de jogo, jogo, vai, vai, vai. Ia para a Seleção, não tirava férias durante seis, sete anos, sempre uma semana dez dias de férias e dentro destes dias sempre treinando também, que (motivação para voltar) foi a minha família, estar perto da minha família, dos meus”, afirmou.

Acordo verbal com o Flamengo

O zagueiro de 37 anos também revelou que havia acordo verbal pela permanência, mas com a diretoria antiga (o Flamengo passou por eleições presidenciais em novembro).

“Vou ser bem sincero: com a outra diretoria eu já tinha um acordo verbalizado que praticamente eu iria ficar. Mas tinham algumas coisas também para conversar, para ver se ia ser bom para mim, para minha família. Tem os meus desejos pessoais e obrigações pessoais também. Então a gente tinha meio que verbalizado, por isso durante toda a caminhada do ano passado a gente não falou nada sobre saída, ou não, porque a gente teria a conversa depois do campeonato”, revelou.

Perguntado se conversara com José Boto, novo diretor do Flamengo (contratado pela nova diretoria), David revelou conhecer o profissional desde a época de Benfica. Ele, porém, nega ter conversado com o português.

“Eu tive uma passagem com o José (Boto) no Benfica, eu era muito novo e era totalmente talvez mais alienado neste ponto profundo do quê representa um diretor esportivo. Não tive conversa com ele em nenhum momento. Desejo muita boa sorte, que ele possa fazer um ótimo trabalho, porque o Flamengo merece, não é fácil vir para o Flamengo. Desejo muita sorte ao presidente (Rodolfo) Landim, Marcos Braz, pois sempre foram muito corretos comigo e sempre cumpriram com tudo o que foi acordado comigo em todos os momentos. Mas não tive oportunidade de conversar com o José, não, mas desejo muita sorte do fundo do meu coração porque eu sou zero rancoroso, sou totalmente lúcido daquilo que eu sei o que é a vida e daquilo que eu sei que é o futebol”, informou David.

