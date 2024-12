Sporting x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting e Benfica fazem, neste domingo (29), às 17h30 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, o grande confronto da 16ª rodada do Campeonato Português. O dérbi de Lisboa coloca frente a frente os rivais que disputam ponto a ponto a primeira colocação. E eles precisarão vencer a todo custo. Isso porque o Porto, neste sábado, assumiu provisoriamente a liderança ao derrotar o Boavista.

Os Encarnados aparecem com 38 pontos e terão de se impor fora de casa diante dos Leões, que têm um a menos e precisam triunfar diante de seus torcedores para assumir a dianteira da liga. O Porto, aliás, chegou a 40 pontos.

Nos últimos cinco encontros entre os times, o Sporting venceu dois, enquanto o Benfica triunfou uma vez. Houve, ainda, dois empates.

Onde assistir

O clássico da capital terá transmissão do Disney+ Premium (serviço de streaming).

Como chega o Sporting

Embora tudo aponte para um clássico disputado, já que vale a liderança, o Sporting vem de um empate sem gols com o Gil Vicente. Assim, não pode sequer pensar em deixar pontos pelo caminho diante de seus fãs. O dérbi, aliás, marcará a estreia de Rui Borges como o novo treinador. Ele, porém, tem muitos desfalques: Daniel Bragança, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Nuno Santos, todos lesionados. A esperança de gols está no artilheiro Gyökeres, que segue em boa fase. Mas Francisco Trincão também pode desequilibrar.

Como chega o Benfica

Os Encarnados aparecem com 12 vitórias, dois empates e uma derrota. No último jogo, triunfo por 3 a 0 sobre o Estoril. Para este próximo compriomisso, o técnico Bruno Lage não poderá contar com Tiago Gouveia e Renato Sanches, lesionados. O time chega com dois triunfos seguidos e está invicto há mais tempo do que o adversário. Este será, portanto, o primeiro dérbi de Lage desde que ele retornou ao time da Luz. Ángel Di María e Kerem Akturkoglu são as grandes armas do Benfica.

SPORTING x BENFICA

16ª rodada – Liga Portugal

Data: 29 de dezembro de 2024 (domingo)

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (POR)

SPORTING: Franco Israel; Zeno Debast, Ousmane Diomande e Eduardo Quaresma; Geovany Quenda, João Simões, Morten Hjulmand e Maximiliano Araújo; Francisco Trincão, Conrad Harder e Viktor Gyökeres. Técnico: Rui Borges

BENFICA: Anatoliy Trubin; Tomás Araújo, Alexander Bah, António Silva e Álvaro Carreras; Fredrik Aursnes, Orkun Kokçu, Ángel Di María, Kerem Akturkoglu e Jan-Niklas Beste; Vangelis Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

Arbitragem: Fábio Veríssimo (árbitro)

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

VAR: Tiago Martins e Hugo Ribeiro

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.