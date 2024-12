Jogo das Estrelas termina com 13 gols e, mais uma vez, vitória do time de Zico

A edição 2024 do Jogo das Estrelas, neste sábado (28), no Maracanã, terminou com 13 gols. Mas desta vez foi bastante disputado. Sob a batuta de Zico, anfitrião da festa, o time vermelho derrotou o branco pelo placar de 7 a 6. A comemoração de fim de ano contou com a presença de grandes ídolos do futebol, como Júnior, Petkovic, Adriano, Renato Gaúcho e Leonardo, além de estrangeiros como os holandês Kluivert, o espanhol Michel Salgado e o alemão Kurányi, entre outros. Ao todo, 40.157 pessoas foram ao estádio.

O evento marcou algumas homenagens. Entre as mais marcantes, a oferecida a Adílio, ídolo do Flamengo que morreu em agosto. Mas a lembrança de Washington Rodrigues, o Apolinho, também emocionou, assim como a do narrador Silvio Luiz e do jornalista Antero Grecco.

O pontapé inicial do Jogo das Estrelas foi de Renato Aragão, o eterno Didi. Com a bola rolando, o time vermelho – geralmente formado por antigos ídolos do Flamengo, assim como Zico – não teve a vida fácil de outras edições. Largou em desvantagem com um gol de Renato Gaúcho e, ao fim da etapa, perdia por 4 a 3 para o time branco.

Zico, o dono da festa, deixou o dele (o segundo do time vermelho) em cobrança de pênalti quando o time adversário vencia por 3 a 1. Rivaldo empatou pouco depois: 3 a 3. Mas Djalminha, com um golaço após receber na entrada da área e chutar colocado no ângulo de Júlio César, deu a vitória parcial ao time branco.

Na segunda etapa, porém, veio a reação. Savio, empatou em 4 a 4. Adriano Imperador também balançou a rede depois que Wesley virou o placar para o time vermelho. O inesquecível Anjo Loiro da Gávea fez mais um: 7 a 4. Kuranyi descontou, e Marlon Freitas deu o toque de Botafogo à festa, anotando o sexto do time brancp. Mas parou por aí. Mais uma vez a festa foi do time vermelho de Zico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.