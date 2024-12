Renato Gaúcho detalha motivos que fizeram recusar proposta do Vasco

Neste sábado (28), Renato Gaúcho participou do jogo festivo do craque Zico, realizado anualmente no Maracanã. Durante o evento, o técnico explicou os motivos que o levaram a recusar o convite para assumir o Vasco em 2025. Ele agradeceu o contato do presidente Pedrinho, do Cruz-Maltino.

Após deixar o Grêmio, Renato afirmou que precisa de um período de descanso e garantiu que a questão financeira não influenciou sua decisão. Ele já comandou o Vasco em duas ocasiões, entre 2005 e 2008, e poderia estar retornando para uma terceira passagem.

LEIA MAIS: Lucas Piton fala sobre Carille, novo técnico do Vasco e quem o ‘revelou’

“Quero agradecer ao Pedro. A questão não era dinheiro, mas sim descansar minha cabeça. Este ano foi muito cansativo, principalmente devido à enchente no Rio Grande do Sul. Só nós sabemos o que passamos. Fiquei feliz com os convites, mas agora é hora de curtir a família”, explicou Renato ao comentar sua escolha de não aceitar o cargo.

Enquanto isso, o clube carioca agiu rapidamente e acertou com Fábio Carille, ex-técnico de Corinthians e Santos, para assumir o comando em 2025. Será a primeira experiência do comandante no futebol do Rio de Janeiro. Na próxima temporada, o Vasco disputará a sul-americana, além da Copa do Brasil, Brasileirão e o Campeonato Carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.