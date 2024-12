Zico abre o jogo sobre Ronaldo na CBF, Mundial de Clubes e defende David Luiz

Neste sábado (28), a torcida Rubro-Negra matou novamente a saudade de Zico e outros ídolos do Flamengo, do futebol brasileiro e também internacional, no famoso jogo anual das estrelas, realizado todo final de ano no estádio do Maracanã. O time da casa venceu por 7 a 6.

No entanto, ao final do evento, Zico foi questionado sobre diversos temas, entre eles, a possível eleição de Ronaldo à presidência da CBF. Porém, o fenômeno ainda não confirmou se vai concorrer ao cargo.

“É sempre importante ver um ex-atleta em uma situação assim. Mas não existe nada concreto. Ronaldo ainda não se manifestou publicamente sobre sua candidatura à presidência da CBF. Se for, que ele seja feliz”, afirmou o Galinho.

Zico também aproveitou para falar sobre o Super Mundial de Clubes, marcado para o meio de 2025. O Flamengo está no grupo com Chelsea, León e Espérance. Ele também comentou sobre o calendário, já que na próxima temporada, o Rubro-Negro deve disputar mais de 70 jogos.

“O título não tem que ser nada. Vestir a camisa do Flamengo tem que ser o que importa mais. É o nome do Flamengo que representa. Talvez eu tivesse vindo de cobre, mas, se estivesse jogando hoje, alguém poderia chegar ali e fazer uma comparação. Não tem. O jogador tem que se cuidar e se comparar com ele mesmo. Sabendo que o calendário será esse, meu filho, você vai jogar domingo, tem jogo na quarta, jogo importante. Eu, no momento, estou descansado, mas nunca estou totalmente descansado, até o jogo de terça e quarta. Não tem descanso. Então, eu sigo dessa forma”, alerta o ídolo da Nação.

Zico falou sobre a saída de David Luiz do Flamengo

Por fim, Zico criticou como David Luiz deixou o Flamengo. O eterno camisa 10 da Gávea afirmou que a comunicação deveria ter sido feita pessoalmente, já que o defensor anunciou sua saída do clube carioca pelas redes sociais.

“Eu não faria isso (não comunicar ao jogador). A primeira pessoa a ser informada tem que ser a própria pessoa. Não tem essa. A gente tem que falar com o cara olho no olho. Isso, para mim, é amizade. Fico feliz de ele estar aqui hoje. E tomara que ele seja feliz para onde for”, concluiu Zico.

