Real Madrid prepara renovação de contrato de Vini Jr. Veja!

O Real Madrid quer assegurar o atacante Vini Jr. por mais um tempo. No meio do ano, então, os Merengues vão oferecer ao camisa 7 uma proposta de renovação. É o que garante, neste domingo (29), o jornal “As”. Neste mês, em Doha, no Qatar, o Malvadeza foi eleito o melhor jogador do mundo, no Prêmio The Best, da Fifa.

Laureado e com homenagens recentes, Vini tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, com uma multa rescisória avaliada em 1 bilhão de euros (mais de R$ 6 bilhões). Enquanto metia seus gols, dava assistências e ganhava títulos em 2024, o clube espanhol viu a fera ser assediada pela Arábia Saudita, país que deseja vê-la como o garoto-propaganda da Copa do Mundo de 2034.

Ainda de acordo com a reportagem, Vini, para aceitar a oferta, quer um salário equiparado a Mbappé e Alaba. Ou seja, acima dos 10 milhões de euros (mais de R$ 60 milhões) por temporada. Antes de renovar na vez anterior, em outubro de 2023, o atacante recebia “somente” 1,5 milhão de euros anuais (R$ 9,6 mi). Ganhava, assim, um dos vencimentos mais baixos do plantel.

Vini está voando no Real Madrid

Na temporada 2023/24, na qual ganha o prêmio de melhor do mundo, Vini Jr. sagrou-se campeão da Champions League, marcando, aliás, gol na final contra o Borussia Dortmund, no 2 a 0. O jogador também levou o Espanhol. Ao todo, em 39 partidas, a fera registra 24 gols e 11 assistências, números que o credenciaram para ficar em primeiro lugar na Fifa.

Em 2024/25, o camisa 7 já soma 14 gols e sete assistências em 21 jogos. Estas cifras ajudaram o Real Madrid a conquistar o Intercontinental e a Supercopa da Europa.

