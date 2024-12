Liverpool goleia o West Ham e segue soberano na Premier League

O Liverpool não tomou conhecimento do West Ham e goleou o adversário por 5 a 0, em Londres, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Luis Díaz, Gakpo, Salah, Alexander-Arnold e Diogo Jota marcaram os gols da vitória fora de casa.

O resultado faz os Reds ampliarem sua vantagem na liderança da Premier League. Agora, a equipe soma 45 pontos, com um jogo a menos, oito a mais que o segundo colocado Nottingham Forest. Já os Hammers têm 23, na 13ª colocação.

O West Ham volta a campo no sábado (4), quando vai a Manchester visitar o City, às 12h (de Brasília). Já o Liverpool faz o grande clássico da rodada contra o Manchester United no domingo, às 13h30.

Os Reds foram melhores durante todo o jogo e liquidaram a fatura ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, Luis Díaz carregou a bola pelo meio e tentou o toque para Jones na área. Coufal cortou mal e a bola sobrou para o colombiano, que finalizou no canto de Areola. Logo depois, Kudus mandou na trave o que seria o gol de empate.

Em seguida, Luis Díaz lançou Salah na área. O egípcio fez linda jogada, deu uma caneta no defensor e a bola sobrou para Gakpo fazer o segundo. O primeiro tempo ainda reservava o gol do camisa 11, que recebeu de Jones na entrada da área e bateu no cantinho de Areola.

No segundo tempo, o Liverpool tratou de garantir o triunfo logo aos oito minutos, após chute de fora da área de Alexander-Arnold. Apesar da goleada já consumada, os Reds seguiram em cima e viram Areola salvar o West Ham em outros lances. Kudus ainda acertou outra no travessão, e Diogo Jota deu números finais após passe preciso de Salah.

