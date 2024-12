Em estreia de técnico, Sporting vence Benfica e fecha o ano na liderança do Português

Depois de uma fase irregular com João Pereira, o Sporting voltou a ver a luz, agora com o seu novo técnico. Neste domingo (29), na estreia de Rui Borges, o time fez valer o fator casa e derrotou por 1 a 0 o Benfica no dérbi de Lisboa, pela 16ª rodada do Campeonato Português. Geny Catamo, na primeira etapa, anotou o gol solitário no José Alvalade e que permite ao Sporting fechar o ano na liderança.

O novo treinador leonino, aliás, foi apresentado na quinta-feira passada e teve apenas três dias para preparar o time. Mesmo assim, começou sua trajetória com o pé direito.

Com o resultado, o Sporting ultrapassa o arquirrival da capital e chega aos mesmos 40 pontos do Porto, que venceu o Boavista no sábado. Os Leões, contudo, levam vantagem no confronto direto diante dos Dragões. Já os Encarnados são os grandes derrotados da rodada, já que, com 38 somados, eram os líderes antes dos jogos deste fim de semana e agora caem para o terceiro lugar. Esta foi, portanto, a primeira derrota no campeonato desde que Bruno Lage substituiu Roger Schmidt, em agosto.

O jogo

O Sporting mostrou maior agressividade diante de seus torcedores e controlou as ações na primeira etapa. Assim, abriu o placar aos 28 minutos após cobrança de lateral pela direita. Gyokeres usou bem o corpo para superar a marcação, foi à linha de fundo e cruzou para Catamo, no meio da área, concluir de primeira.

Os visitantes, entretanto, voltaram do intervalo com mais ímpeto e foram dominantes na maior parte do segundo tempo. Os Encarnados construíram boas oportunidades para balançar a rede, mas, apesar da insistência, não conseguiram romper o setor defensivo dos anfitriões. Desse modo, o Sporting assegurou o triunfo que o coloca na ponta da competição.

Próximos passos de Sporting e Benfica

As equipes voltam a campo em janeriro pela última rodada do primeiro turno da Liga de Portugal. Enquanto o Sporting enfrenta o Vitória de Guimarães, na próxima sexta-feira, o Benfica joga no dia seguinte (sábado) diante do Braga.

Outros jogos deste domingo

Braga 1×2 Casa Pia

Farense 2×2 Vitória de Guimarães

Rio Ave 2×1 Nacional

