Firmino e Pogba no futebol brasileiro? Jornal espanhol destaca ‘efeito Memphis’ no Corinthians

A contratação de Memphis Depay e o sucesso do holandês no Corinthians desde sua chegada, em setembro do ano passado, despertou o interesse de grandes atletas em jogar no país, ao mesmo tempo em que clubes também passam a se esforçar para contratar reforços midiáticos. Ao menos, é o que diz o jornal espanhol “As”, da Espanha, ao destacar um “efeito Memphis” no Brasil.

O veículo mencionou ventilações que movimentam o mercado da atual janela de transferências como embasamento para o assunto. A saber, Firmino no Flamengo, Pogba no Corinthians, Neymar no Santos, Andreas Pereira no Palmeiras e Richarlison no Fluminense. De acordo com o “As”, consequências da trajetória bem-sucedida de Memphis Depay.

“O futebol brasileiro consolidou uma hegemonia na América do Sul na última década. A chave do êxito está no poder econômico de seus clubes, que marca uma clara diferente com as outras equipes do continente […]. Luiz Henrique, campeão da Libertadores e Brasileirão [pelo Botafogo], e Memphis Depay são exemplo de jogadores que trocaram a Espanha pelo Brasil. Agora outros jogadores da Europa poderiam seguir o mesmo caminho”, escreveu o jornal.

“A contratação (de Memphis) foi financiada por um patrocinador, uma casa de apostas, marcando um modelo de negócio que outros clubes brasileiros buscam imitar para atrair figuras midiáticas”, acrescentou.

Além das boas atuações com a camisa alvinegra, a personalidade do atacante holandês cativou os torcedores corintianos, contribuindo, portanto, para o “efeito Memphis”.

