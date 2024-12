Maracanã fecha o ano com mais de 70 partidas e vai passar por manutenção

Neste sábado (27), o Maracanã recebeu seu último evento do ano: .o jogo festivo do craque Zico. Com isso, o estádio encerrou 2024 com 73 partidas oficiais, uma a menos que em 2023 Ele voltará a ser usado apenas no Campeonato Carioca do próximo ano, após as primeiras rodadas do estadual.

Aliás, Flamengo e Fluminense, administradores provisórios do Maracanã desde 2019, obtiveram a concessão por mais 20 anos em outubro. Assim, os clubes precisarão buscar outros locais para mandar seus jogos no início de 2025.

Pelo lado do Flamengo, o clube planeja realizar jogos no Nordeste e também em Volta Redonda. Antes disso, o time principal fará pré-temporada nos Estados Unidos. Uma equipe mista de jogadores pouco utilizados e atletas da base começará o estadual, prática adotada desde 2020. O Fluminense ainda estuda opções para o período.

O CEO do Maracanã, Severiano Braga, explicou que em entrevista ao portal ge, que a ideia é substituir o gramado atual por outro do tipo Bermuda Celebration. Segundo ele, o campo suportou bem a carga de jogos em 2024 e termina a temporada em boas condições.

Jogos iniciais do Flamengo em 2025

1ª rodada – Flamengo x Boavista – 12/01 – Aracaju (SE)

2ª rodada – Madureira x Flamengo – 16/01 – Campina Grande (PB)

3ª rodada – Flamengo x Nova Iguaçu – 19/01 – Natal (RN)

4ª rodada – Bangu x Flamengo – 22/01 – São Luís (MA)

5ª rodada – Volta Redonda x Flamengo – 25/01 – Local indefinido

