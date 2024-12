Cruzeiro ajusta últimos detalhes para anunciar o lateral Fagner

O Cruzeiro está realizando os últimos ajustes para anunciar a contratação do lateral-direito Fagner, atualmente no Corinthians. Ele passará por exames médicos e, caso seja aprovado, assinará contrato de uma temporada com o clube mineiro.

Aliás, a diretoria do Cruzeiro também está alinhando com o Timão o pagamento dos vencimentos e o acordo contratual de Fagner. O clube mineiro ficará responsável por mais da metade do valor, enquanto o paulista assumirá o restante.

Contudo, após resolver as últimas pendências com o Corinthians, a expectativa é que Fagner seja anunciado e viaje com o restante do elenco para os Estados Unidos, onde será realizada a pré-temporada de 2025. Depois o clube retornará e terá a disputa do Campeonato Mineiro.

Sob o comando de Fernando Diniz, Fagner chegará ao elenco mineiro para disputar posição com William, que, apesar de não ter enfrentado grande concorrência na posição, teve bom desempenho e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Dorival Júnior.

Reforços chegando no Cruzeiro para a temporada de 2025

Todavia, além de Fagner, o Cruzeiro já anunciou as contratações de Dudu, do meia Rodriguinho, do atacante Bolasie e do volante Christian. O clube também espera concluir a chegada de Gabigol e do meia Eduardo, ex-Botafogo.

