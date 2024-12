Botafogo apresenta proposta por Léo Linck, goleiro do Athletico

Desde o início do mês, o Botafogo demonstrou interesse no goleiro Léo Linck, do Athletico-PR. Agora, com a saída de Gatito Fernández, o Glorioso apresentou a proposta oficial pelo atleta do Furacão. Segundo o ge, as partes já acertaram as bases salariais.

A definição sobre a negociação agora ficará a cargo do presidente do clube Rubro-Negro, Mário Celso Petraglia. O clube demonstrou interesse em negociar o goleiro em definitivo, apesar de seu contrato atual, que vai até dezembro de 2026.

Na mira do Botafogo, o arqueiro Léo Linck atuou como titular do Athletico-PR por boa parte da temporada, especialmente após a saída de Bento. Ao todo, foram 26 partidas disputadas, até perder a titularidade para Mycael no final de agosto.

Formado nas categorias de base do clube paranaense, o goleiro fez sua estreia no time principal em 2022. Além do interesse do Alvinegro carioca, já foi alvo de clubes internacionais, como o Parma, da Itália, e o Olympiacos, da Grécia.

