Zenit recebe negativa do Racing sobre peça chave da equipe

Uma das forças ofensivas do Racing em 2024 (com especial destaque na Sul-Americana) certamente foi o lateral-direito uruguaio Gastón Martirena. Não por acaso, na atual janela de transferências, o Zenit-RUS se posiciona como forte interessado em sua contratação. A informação é da emissora de TV argentina ‘TyC Sports‘.

Entretanto, na abordagem de momento, a representação da Rússia percebeu que o negócio deve ter um custo maior do que se planejou. Mesmo que a proposta na mesa seja de valor muito interessante dada a situação econômica do futebol argentino.

Em suma, o Zenit ofereceu nove milhões de euros (R$ 58,1 milhões, na atual coração) para ter 100% dos direitos econômicos do atleta de 24 anos que chegou a Academia no ano passado, proveniente do Liverpool-URU. Porém, a avaliação do Racing é de que, mediante a valorização de Martirena, o negócio pode ser feito em moldes mais vantajosos. Principalmente, pelo fato da Academia deter 70% dos direitos econômicos, já que os outros 30% seguem com o Liverpool uruguaio.

No primeiro ano, Gastón Martirena teve um processo de adaptação mais lento e não conseguiu se firmar na equipe. Porém, com o passar do tempo e, principalmente, a chegada de Gustavo Costas para o comando técnico, ele “explodiu”.

Assim, foram seis gols e sete assistências ao longo de 38 jogos em 2024. Com direito, aliás, a tentos marcados nas quartas de final (Athletico-PR), semifinal (Corinthians) e na decisão da Sul-Americana, contra o Cruzeiro.

