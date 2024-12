Botafogo analisa André Jardine, técnico do América-MEX

Com a iminente saída de Artur Jorge do Botafogo, o clube já está em busca de um substituto para comandar a equipe em 2025. Assim, um nome que está em análise nos bastidores é o de André Jardine, técnico do América-MEX. A informação é do jornalista Paulo Vinicius Coelho, o PVC.

O técnico está fazendo história no futebol mexicano, afinal conquistou cinco títulos com “As Águias” nesta temporada, conquistando o maior número de troféus nos últimos 12 meses entre treinadores brasileiros e que atuam no Brasil. No total, conquistou seis títulos em 18 meses.

Os números expressivos de André Jardine estão chamando atenção do Botafogo, que colocou o treinador no radar. A preferência do clube carioca era pelo português Sérgio Conceição, mas o treinador foi anunciado pelo Milan nesta segunda-feira (30).

Apesar disso, a rescisão do contrato de Artur Jorge ainda não teve uma confirmação oficial. Segundo as últimas informações, o português deve comandar o Al Raayan em 2025. O técnico marcou seu nome no Alvinegro ao conquistar a Copa Libertadores e o Brasileirão na temporada.

