Palacios abre mão de férias para antecipar volta ao Timão

O lateral-esquerdo Diego Palacios abriu mão das férias no Corinthians para antecipar retorno aos gramados. Recuperado de uma série de lesões, o equatoriano agora treina para adquirir a condição física ideal exigida para um atleta de alto nível.

Dessa forma, Palacios tem ido quase que diariamente ao CT do Corinthians, Joaquim Grava, onde se alterna entre atividadades indviduais e com meninos das categorias de base. Assim, ele espera voltar aos gramados já nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. A estreia do Timão será visitando o Bragantino, na semana do dia 15 (a rodada ainda não foi desmembrada).

Vale lembrar que Palacios jogou apenas 45 minutos neste ano de 2024. Foi na derrota para o São Bernardo por 1 a 0, ainda no Campeonato Paulista. Desde então, o lateral sofreu com lesões. Aliás, ele passou por duas cirurgias no joelho esquerdo.

Dessa forma, o Corinthians deve iniciar o ano de 2025 com três opções no setor: Hugo e Matheus Bidu. Já o lateral-esquerdo Denner, de apenas 16 anos, pode ser promovido ao time profissional. Palacios tem 25 anos e jogou ainda por Aucas (EQU), Willem II (HOL) e Los Angeles FC (EUA).

O Corinthians disputará quatro torneios no ano que vem: Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Caso vença o torneio continental, o Timão disputará ainda o Intercontinental em dezembro.

