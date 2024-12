Atacante do São Paulo fica próximo de empréstimo ao Coritiba

O atacante Caio Matheus, de 20 anos, do São Paulo, está próximo de ser emprestado ao Coritiba durante o ano de 2025. O jogador já está em Curitiba para realizar os últimos exames e fechar o negócio com o clube alviverde.

Caio realizou toda a sua base em Cotia. O atacante chegou ao Tricolor aos 11 anos e estreou no profissional em 2022, com 18 anos. O jogador atuou em duas partidas e marcou um gol. Entretanto, teve uma lesão em junho daquele ano e ficou de fora da temporada. Em 2023, retornou ao time Sub-20 para ganhar ritmo e permaneceu na equipe em 2024, na qual foi campeão da Copa do Brasil da categoria.

No Coritiba, Caio disputará a Série B e se juntará a Rafinha, que também deixou o São Paulo e foi para o Alto da Glória. Até aqui, além do lateral direito, o Coxa já anunciou o volante Geovane, ex-Novorizontino, o atacante Dellatorre, ex-Mirassol, e negocia com os zagueiros Rodrigo Moledo, ex-Chapecoense, e Maicon, que está no Vasco.

