Boto rasga elogios a Filipe Luís

Novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto foi apresentado nesta segunda-feira (30). Boa parte da entrevista coletiva foi dedicada à perguntas sobre o técnico Filipe Luís. E o dirigente foi enfático: confia muito no trabalho do comandante. Por isso, abriu mão de contratar um treinador experiente.

“A escolha (pela permanência dele) foi de minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Sou pioneiro, eu e uma equipe que trabalhava comigo no Shakhtar, de uma coisa chamada scouting de treinadores. Tínhamos uma linha definida de como queríamos jogar, o dono do clube exigia. Contratávamos treinadores que respeitavam esse DNA. E criamos um scouting de treinadores, uma lista com esse DNA. O Filipe foi uma escolha minha e, se falhar, a culpa é minha. Isso é profissionalização. É fácil mudar o treinador 11 vezes e ninguém ter culpa disso”, comentou Boto.

O dirigente não parou por aí e afirmou que vê muito potencial em Filipe Luís. Boto afirmou que se convenceu disso após analisar as últimas partidas do Flamengo, assim como entrevistas coletivas recentes do técnico do Rubro-Negro.

Credenciais de Filipe Luís

O comandante do Fla, vale lembrar, foi contratado em outubro deste ano, substituindo Tite. Com pouco mais de um mês de trabalho, mudou as características do Rubro-Negro e foi campeão da Copa do Brasil. Aliás, este é o primeiro trabalho de Filipe Luís como técnico profissional.

“Tive carta branca para escolher outro treinador, se eu achasse que deveria mudar o treinador. Eu analises os jogos e vi muita entrevista coletiva, o que fala muito sobre o trabalho do treinador. Depois, tivemos um contato direto (na Europa). Filipe vai ser top-mundial. Lancei treinadores como Luís Castro (ex-Botafogo) e De Zerbi (hoje no Olympique de Marselha), e ele está nessa linha. Consegui perceber nuances táticas que muito me agradaram, além de uma humildade e da forma como se comunica. Ele é muito ambicioso e quer sempre evoluir. Quando a gente acha que sabe tudo, damos o primeiro passo para estarmos mortos”, concluiu.

O dirigente tem 58 anos e não foi jogador de futebol, mas trabalha com o esporte há quase 3 décadas. Como diretor de futebol e de scout, passou por clubes como PAOK, Benfica e Shakhtar Donetsk. O último trabalho foi o Osijek, da Croácia, nesta temporada.

Em 2025, o Flamengo disputará seis títulos: Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores da América e Mundial. O primeiro compromisso será recebendo o Boavista, no torneio estadual, provavelmente no dia 12 de janeiro.

