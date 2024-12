Barca zarpando! Grêmio anuncia jogadores que não ficarão no clube em 2025

O Grêmio informou nesta segunda-feira (30) que os jogadores que estão com contrato somente até o fim de 2024 não ficarão no clube. Assim, estão de saída os goleiros Rafael Cabral e Felipe Scheibig, o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Reinaldo e os atacantes Soteldo e Diego Costa.

Já era esperado que estes atletas não permanecessem no Imortal para 2025. A única indefinição era em relação a Soteldo, que estava emprestado pelo Santos. Para ficar com o venezuelano, os gaúchos teriam que desembolsar 5 milhões de dólares (R$ 31 milhões). No entanto, a diretoria não exerceu tal opção.

Reinaldo já havia se antecipado ao anúncio oficial do Grêmio e se despediu dos torcedores no último domingo (29). A dupla de goleiros foi pouco aproveitada na temporada. No caso de Rodrigo Caio, pode ter pesado a condição física do jogador, apesar de ele ter atuado nas últimas rodadas do Brasileirão.

Diego Costa, por sua vez, foi um dos destaques do time no Campeonato Gaúcho, mas teve uma grave lesão na coxa esquerda em junho que afetou a sequência da temporada. Disputou apenas 26 jogos, com oito gols e cinco assistências.

Por outro lado, o Grêmio acertou a contratação do lateral-direito João Lucas, que foi bem no Brasileirão com a camisa do Juventude. O jogador pertencia ao Santos.

No último sábado, o Grêmio anunciou a chegada do técnico Gustavo Quinteros. Ele ainda não tem data para chegar a Porto Alegre e ser apresentado.

