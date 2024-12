Edu Cornacini, empresário do zagueiro, confirmou o interesse dos russos: “Sim, há interesse, mas a proposta é baixa. Do nosso lado, gostamos da opção do CSKA”.

Um dos interessados pelo jogador era o Cruzeiro, mas apesar da vontade de contar com ele para a próxima temporada, o Cabuloso desistiu pelos valores altos envolvendo a negociação. Além do Botafogo, Adryelson também atuou por Palmeiras e Sport (onde foi revelado) no futebol brasileiro.

