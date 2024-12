Cruzeiro quer David Luiz e está perto de zagueiro argentino para 2025

De acordo com informações da Itatiaia, a Raposa acredita que, devido à sua vasta experiência internacional e na Seleção Brasileira, o jogador poderia trazer benefícios tanto dentro quanto fora de campo, especialmente com o foco nas disputas da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro.

Além de estudar o atleta de 37 anos, o clube mineiro quer anunciar um outro zagueiro nos próximos dias. Apesar do mistério em torno do nome do jogador, ainda de acordo com o site, ele chegaria para assumir titularidade no elenco.

O Cruzeiro está aberto a negociações para transferir Zé Ivaldo. O defensor tem contrato com a equipe até o final de 2026. Nesta temporada, apesar de alternar entre titular e reserva, Zé Ivaldo esteve presente em 50 das 64 partidas disputadas pela Raposa.

