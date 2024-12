Corinthians tem pré-contrato com a atacante Ariel, do São Paulo

O Corinthians está muito próximo de anunciar a contratação da atacante Ariel Godoi, ex-São Paulo. A jogadora deixou o clube do Morumbi nesta terça-feira (31) e já assinou um pré-contrato com o Timão, válido para 2025.

Além de Ariel, outras jogadoras também encerraram seus vínculos com o São Paulo no último dia de 2024. O clube optou por não renovar os contratos de Ana Alice, Ana Flávia, Ariel, Laryh, Leticia Alves, Mariana S., Mimi e Rafa Mineira, totalizando oito atletas.

No Corinthians, além do pré-contrato com Ariel, o clube deve anunciar a meio-campista Julia Passari, do Palmeiras. Assim, o Timão segue se reforçando com jogadoras de seus principais rivais estaduais. Como ambas estavam no fim de seus contratos, elas chegam sem custos de transferência.

Ariel marcou contra o Corinthians na final do Brasileirão de 2024

Ariel, aliás, marcou o gol do São Paulo contra o Corinthians na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. No entanto, o gol não foi suficiente, já que o Timão venceu o primeiro jogo da final por 3 a 0 e conquistou o título da competição em 2024. No jogo de volta, Ariel não atuou devido a uma lesão. Em 24 partidas pelo São Paulo, ela marcou oito gols e deu uma assistência.

