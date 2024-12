Pato exibe registros raros ao lado do filho e de Silvio Santos

Benjamin, filho de Alexandre Pato e Rebeca Abravenel, nasceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 12 de janeiro. Ele ficou dois dias no local, indo para casa posteriormente, no dia 14. O pequeno, de 11 meses, é o primeiro filho do casal.

Silvio Santos morreu em agosto, aos 93 anos, vítima de uma broncopneumonia. Segundo o boletim médico divulgado pela Hospital Israelita Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, a doença foi uma consequência da infecção por H1N1 contraída anteriormente pelo apresentador.

Pato sem clube

Atualmente, Alexandre Pato segue sem clube. Aos 35 anos, o jogador teve como última equipe o São Paulo, em 2023. O atacante ainda não anunciou seus planos para 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.