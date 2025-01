Santos renova com atacante da base até 2028

O Santos renovou o contrato do jovem João Victor Alves, de 17 anos, até 2028. Antes, ele tinha vínculo até agosto de 2026, no que consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O atacante, que ainda não atuou no profissional, é um dos destaques das categorias de base do Peixe. Entre Copinha, Brasileirão e Paulista dos sub-20 e 17, ele anotou nove gols em 32 partidas neste ano.

Ele, aliás, chegou a ficar na lista B do Santos para o Paulistão de 2024. João Victor, porém, não saiu do banco nos confrontos contra São Paulo, Mirassol, Novorizontino e São Bernardo. Assim, ele seguiu na base, mas sofreu lesão no joelho, indo atuar no sub-17 após a recuperação. Seu último jogo foi exatamente no título paulista da categoria contra o São Paulo, em vitória por 2 a 1. O gol da conquista foi dele.

