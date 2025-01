Ceará acerta a contratação do atacante Antonio Galeano, ex-São Paulo

Nesta terça-feira (31), o Ceará, que está retornando à elite do futebol brasileiro, acertou a contratação do atacante paraguaio Antonio Galeano, que atuou pelo Nacional, do Uruguai, neste ano. Galeano tinha vínculo com o clube até 2025, mas rompeu seu contrato para assinar com o Vozão.

O jogador já demonstrava interesse em atuar novamente no futebol brasileiro, já que defendeu o São Paulo entre 2019 e 2020. A informação sobre a negociação foi publicada pelo site O Povo. Assim, o Ceará reforça seu sistema ofensivo com o objetivo de se preparar para a temporada de 2025.

O atacante, revelado no futebol brasileiro, destacou-se na base do São Paulo, onde atuou em 75 jogos pelo Sub-20 e marcou 45 gols, sendo o artilheiro do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Nos profissionais, no entanto, não teve o mesmo destaque, sendo emprestado para clubes do Paraguai e Uruguai.

Números do novo atacante do Ceará em suas últimas equipes

Quando chegou ao Cerro, não teve um desempenho positivo. Atuou em 47 partidas, marcou seis gols e contribuiu com cinco assistências entre 2022 e o meio de 2023, até se transferir para o Nacional, do Uruguai. Lá, obteve números melhores, anotando oito gols e 10 assistências em 48 partidas.

