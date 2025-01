Roberto Assaf: o Flamengo com José Boto

O problema do Flamengo não é a saída de David Luiz. Vamos repetir pela centésima vez: o futebol do clube tem orçamento e Centro de Treinamento de Europa, torcida imensa e fanática, elenco e Comissão Técnica milionários, que são muito bem remunerados, e recebem em dia, e mais de um século de vitórias e conquistas. Tudo isso, no entanto, é inversamente proporcional ao número de títulos que o clube conquistou nos últimos dois anos.

O Flamengo disputou 13 títulos desde janeiro de 2023: Taça Guanabara (23 e 24), Estadual (23 e 24), Supercopa do Brasil (23), Recopa Sul-Americana (23), Mundial (23), Libertadores (23 e 24), Brasileiro (23 e 24) e Copa do Brasil (23 e 24). Mas ganhou três: Taça Guanabara, Estadual e Copa do Brasil em 2024.

Flamengo e José Boto

O problema do Flamengo, por enquanto, não é José Boto. Pelo que se viu na coletiva de apresentação, talvez até seja sim o dito cidadão, quem sabe em breve. Mas ainda é cedo para analisar. O problema do Flamengo, por ora, continua ligado ao ano anterior. Vai começar 2025, como em 2024, largando o Estadual para cumprir contrato nos Estados Unidos. Talvez não seja culpa da turma que está entrando.

Mas é fato que até o começo do Carnaval, o Flamengo já terá disputado dois títulos: Taça Guanabara e Supercopa do Brasil. Pela marra que destilou na apresentação, Boto já chega com obrigação de vencê-los. É preciso formar um time, na essência, convencer e ganhar. Vice no Flamengo é derrota. Quem sabe tudo de vice é Vitor Pereira, o português anterior, que saiu do clube como o pior treinador de sua história. Boto, como o compatriota, não tem um currículo dos mais convincentes. Passou por PAOK e Shakhtar. E estava no Osijek, da Croácia…

O problema do Flamengo não é a saída de David Luiz. Vamos repetir pela 101ª vez: o futebol do clube tem orçamento e Centro de Treinamento de Europa, torcida imensa e fanática, elenco e Comissão Técnica milionários, que são muito bem remunerados, e recebem em dia, e mais de um século de vitórias e conquistas. Tudo isso, no entanto, é inversamente proporcional ao número de títulos que o clube conquistou nos últimos dois anos.

O Flamengo é vencedor. Começa o ano com a obrigação de ganhar. Taça Guanabara, Estadual e Supercopa do Brasil. Se não conquistá-los, Boto é perdedor. Como Vitor Pereira. O resto é blá-blá-blá.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.