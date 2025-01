Corinthians na Copinha 2025: Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

O ano de 2025 chega e, com ele, a bola rola inicialmente com a tradicional Copinha São Paulo de Juniores. O maior campeão da competição, o Corinthians, com 11 títulos e 18 vezes na decisão, vai estrear nesta edição contra o Porto Velho, de Rondônia, no dia 4 de janeiro.

Aliás, o Timão está no Grupo 27, sediado em Santo André, e enfrentará, portanto, o time da casa, o Porto Velho, além do Ramalhão, de Rio Branco, no Acre. Desse modo, a competição, no geral, começará no dia 2 de janeiro e contará com 128 times, divididos em 32 grupos.

LEIA MAIS: Uniformes do Corinthians farão homenagens a anos históricos

Todavia, o Corinthians será comandado pelo técnico Orlando Ribeiro e buscará o título número 12. O time é o atual campeão, após vencer o Cruzeiro, de Fernando Seabra, na grande decisão de 2024, realizada no estádio de Itaquera. O gol da vitória foi marcado por Kaike Ferrari.

Confira os relacionados para a edição de 2025 do Corinthians

Goleiros: Arthur Borghi, Kauê Vinicius e Matheus Corrêa;

Laterais: Caipira, Caio Garcez, Denner, Pellegrin, Vini Gomes e Vitinho;

Zagueiros: Fernando Vera, Lucão, Ruan e Vinícius César;

Meias: Bahia, Caraguá, Jesse, Dieguinho, Luiz Eduardo, Pedro Thomas, Robert e Victor Dourado;

Atacantes: Gui Negão, Juninho, Kauã Henrique, Lucas Gabriel, Luiz Fernando, Nicolas Araújo, Nicollas Pascoal, Richard Henry e Rodrigo Valério.

Jogos do Corinthians na primeira fase

Corinthians x Porto Velho-RO: 4 de janeiro, às 21h30. Onde assistir: SporTV.

Rio Branco-AC: 7 de janeiro, às 17h. Onde assistir: CazéTV.

Santo André: 10 de janeiro, às 17h. Onde assistir: CazéTV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.