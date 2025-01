Fair Play: Dani Olmo e Pau Victor fora da lista de inscritos do Barcelona

Os atacantes Dani Olmo e Pau Víctor saíram da lista de inscritos do Barcelona. Assim, no momento, não podem mais defender o clube nos jogos do Campeonato Espanhol. Isso ocorre por causa do fair play financeiro. Afinal, o Barça não conseguiu mostrar para os organizadores de La Liga que, com a inclusão desses atletas, não ultrapassaria o teto de 70% de seu orçamento com gastos com salários de jogadores.

“O Barcelona não apresentou alternativa que permita ao clube inscrever qualquer jogador a partir de dia 2/1/2025”, disse a La Liga.

Fair Play: entenda o problema do Barcelona

Na Espanha, um clube só pode gastar 70% de seu orçamento com o elenco de jogadores e comissão técnica. Caso ultrapasse esse valor, entra em questão o fair play financeiro. Assim, a agremiação não pode inscrever mais jogadores. Isso já ocorreu com o Barcelona, quando, para manter Messi, teria de cortar salários. Acabou sendo um dos motivos da saída do argentino rumo ao PSG. Além disso, o Barcelona voltou a ultrapassar o limite de gastos. Nos últimos dias, o clube correu para vender, por 100 milhões de euros (R$ 640 milhões), alguns camarotes do Camp Nou (que está sendo remodelado) para grupos sauditas. Porém, mesmo assim, não conseguiu reduzir os gastos necessários para inscrever Pau Torres e Dani Olmo.

Vale citar que os dois jogadores estavam aptos até 31/12 por causa de uma brecha na regra. Como o Barcelona tinha um jogador de alto salário machucado (Christiansen), usou uma exceção na regra que permite inscrever jogadores.Mas apenas até a volta dos lesionados. Foi assim que Olmo teve o O.K. Porém, com o retorno dos jogadores do departamento médico, essa brecha jurídica não pode mais ser aproveitada pelo Barça.

Vale lembrar que Pau Victor retornou de empréstimo. Já Olmo foi a grande contratação do Barcelona para a atual temporada. O clube 60 milhões de euros (R$ 383 milhões) ao RB Leipzig para repatriar o atacante da seleção da espanha e que defendeu o clube catalão na base.

