Fluminense na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

Primeira atração do calendário brasileiro em 2025, a Copinha está chegando! E o Fluminense, pentacampeão e segundo maior vencedor, estreia já na sexta (3) para tentar buscar seu sexto título do principal torneio sub-20 do Brasil. Saiba agora com o Jogada10 todo o elenco Tricolor e também onde acompanhar aos jogos do Fluzão no certame.

A Copinha terá início nesta quinta-feira (2) e contará com 128 clubes divididos em 32 grupos. A final do torneio ocorre no dia 25 de janeiro. A equipe do técnico Rômulo Rodriguez faz parte do Grupo 10, sediado em Lins (SP), e estreia às 19h (de Brasília) de sexta, contra a Inter de Limeira-SP. Os Moleques de Xerém jogam a primeira rodada como mandante, aliás.

Confira os relacionados do Fluminense para a Copinha

GOLEIROS

Antônio Carlos, Gustavo Félix e Kevyn Vinícius

ZAGUEIROS

Júlio Fidelis, Léo Jance, Miguel Sampaio e Vagno

LATERAIS

Gorgulho, Gustavo Cintra, Janderson e Loiola

MEIAS

Davi Melo, Dohmann, Fabinho, Gabriel Renan, Isaque, Luis Fernando, Matheus Pedro, Natan, Riquelme Felipe, Thiago Henrique, Victor Kauan, Wallace Davi

ATACANTES

Arthur Henrique, Enzo, Isac Martins, João Lourenço, Kelwin, Keven Samuel e Wesley Natã

Jogos do Fluzão na fase de grupos

Horários de Brasília

3/01 (sexta) – 19h | Fluminense x Inter de Limeira – Estádio Gilberto Siqueira Lopes (Lins) | Transmissão: SporTV

6/01 (segunda) – 18h30 | Coimbra-MG x Fluminense – Estádio Gilberto Siqueira Lopes (Lins) | Transmissão: CazéTV

9/01 (quinta) – 19h | Linense-SP x Fluminense – Estádio Gilberto Siqueira Lopes (Lins) | Transmissão: SporTV

