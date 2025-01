Kuscevic termina empréstimo com o Fortaleza, e Grêmio entra na briga

O Grêmio está no páreo pela contratação do zagueiro Benjamin Kuscevic, de 28 anos. Emprestado pelo Coritiba ao Fortaleza até a última terça-feira (31), esgotou-se o prazo para que o Leão cearense pudesse exercer a opção de compra junto ao Coxa Branca.

Dessa forma, de acordo com o “Zero Hora”, em publicação nesta quarta-feira (1º), o Grêmio surge como candidato a levar o zagueiro chileno. Ele é pedido do recém-contratado técnico Gustavo Quinteros. O treinador comandou Kuscevic quando era técnico da Unversidad Católica (CHL), em 2019, conquistando juntos o Campeonato Chileno na ocasião.

O Fortaleza, porém, segue na disputa. Afinal, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda pretende incluir o também zagueiro Bruno Melo na negociação. Kuscevic foi titular do Leão ao longo de 2024, com o defensor realizando 43 jogos na temporada. Foram, ao todo, três gols do chileno.

