Atlético anuncia os ex-palmeirenses Gabriel Menino e Patrick

Após o Palmeiras anunciar a contratação de Paulinho, o Atlético divulgou em suas redes as chegadas dos jogadores que os paulistas colocaram no negócio para ter o atacante atleticano: Gabriel Menino e Patrick.

O volante Patrick, de 20 anos, chega com um contrato até dezembro de 2028. O mesmo acontece com Gabriel Menino, com contrato até 2028 e com possibilidade de estender o vínculo até 2029. Menino, que já defendeu a Seleção Brasileira, deixa o Verdão com 243 jogos e 18 gols.

Vale citar que, para contratar Paulinho, além de ceder Gabriel Menino, de 24 anos, e Patrick, destaque da base e com 20 anos, o Palmeiras ainda pagou 18 milhões de euros (R$ 114,9 milhões).

Menino e Patrick se apresentam ao Galo juntamente com os outros jogadores do elenco, no dia 8 de janeiro.

Robert é 100% do Galo

Além de confirmar Menino e Patrick, a diretoria do Galo exerceu a compra dos direitos do meia Robert, que estava por empréstimo, oriundo do Athletic.

