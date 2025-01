Ex-treinador do Vasco deixa clube saudita por atraso de salário

Treinador do Vasco por quatro jogos no último ano, Álvaro Pacheco deixou o seu último clube neste início de ano. O português comandava o Al Orobah, da Arábia Saudita, onde estava desde julho, mas acabou saindo por conta de salários atrasados.

De acordo com o diário A Bola, os salários estão atrasados desde a sua chegada ao clube. Além disso, o Al Orobah não cumpriu com suas promessas referentes ao elenco, o que justificou a rescisão de Pacheco. Nos últimos dias, o atacante ganês Emmanuel Boateng também deixou a equipe pelos mesmos motivos.

O campeonato saudita está paralisado por conta da Copa do Golfo e retorna na próxima semana. No dia 10, o Al Orobah, 13º colocado com 13 pontos, encara o Al Hilal, de Neymar e Jorge Jesus.

O clube saudita foi o primeiro trabalho de Pacheco após a passagem relâmpago pelo Vasco. Em São Januário, comandou o time em apenas quatro jogos, com três derrotas e um empate, sendo demitido com menos de um mês de trabalho.

