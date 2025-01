Botafogo não desiste e aumenta oferta por Bitello

O Botafogo trata a aquisição de Bitello como uma prioridade. A prova disso é que o Glorioso não se conformou com a resposta negativa do Dínamo Moscou e fez uma nova oferta pelo passe do meia nesta quarta-feira (1º de janeiro).

A proposta inicial, no sábado (28/12), tinha sido de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões). Na moeda europeia, é o mesmo valor que o clube russo pagou ao Grêmio, em setembro de 2023, quando houve a negociação. Hoje, o Dínamo considera que esse montante está bem abaixo do necessário para se desfazer do atleta. Assim, recusou a oferta. O Botafogo, então, apresentou uma nova proposta (valor não divulgado).

A reapresentação do time em Moscou será no dia 11 de janeiro. E, a princípio, o Dínamo conta com a presença de Bitello na equipe. Aliás, ele tem contrato de longo prazo: até 30 de junho de 2028.

Porém, o próprio atleta já deu um aceno positivo para a possibilidade de se mudar para o Botafogo. Afinal, ele não esconde que se sente incomodado com o clima de guerra na Rússia (cujo conflito com a Ucrânia já dura quase dois anos, pois começou em fevereiro de 2022).

Quando chegou ao Dínamo, o meia nascido em Formosa do Oeste, no interior do Paraná, achava que a guerra estava perto do fim. Mas ele se enganou. Então, tem o desejo de retornar ao Brasil.

Bitello, que está perto de fazer 25 anos (no dia 7 de janeiro), nunca jogou em outro clube no Brasil além do Grêmio. No Dínamo, o jogador disputou 46 partidas, marcou 11 gols e fez nove assistências.

