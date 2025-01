Cruzeiro e Lucas Silva discutem novo vínculo

A diretoria do Cruzeiro e o volante Lucas Silva negociam um novo contrato para o atleta. O desfecho deve ser positivo, mas as partes ainda têm alguns impasses em relação ao novo vínculo.

Lucas Silva já garantiu, devido às metas contratuais, pelo menos mais uma temporada com a camisa do Cruzeiro. Contudo, o atleta negocia com a Raposa um tempo maior de contrato.

O Cruzeiro entende que Lucas Silva é um jogador importante para os bastidores. No entanto, a diretoria quer avaliar o desempenho do jogador durante a temporada para saber se, ao final do ano, ele merecerá mais tempo de contrato.

Outra situação que trava o negócio é a possível valorização salarial. Isso porque, no antigo contrato, estava prevista a renovação automática em caso de metas batidas, mas não mencionava qualquer questão salarial. Esse ponto também está em negociação.

Lucas Silva foi peça importante na temporada de 2024. Ele atuou em 50 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Considerado uma liderança positiva dentro do grupo, foi capitão em diversas ocasiões.