Atlético se reúne com Cuca, que faz pedido de quatro contratações prioritárias

Após anunciar a contratação do técnico Cuca, o Atlético segue com o planejamento para a temporada 2025. O treinador, por sua vez, pediu quatro reforços para o time, todos com potencial para serem titulares.

Cuca solicitou ao clube mineiro a contratação de um lateral-direito, um zagueiro e dois atacantes. A prioridade, no entanto, está entre os jogadores de ataque.

Entre os pedidos do treinador, o Jogada10 já confirmou ao menos um dos nomes. Soteldo, atleta do Santos que jogou pelo Grêmio em 2024, é alvo de interesse do técnico. Cuca, inclusive, já atua nos bastidores para viabilizar a contratação.

O treinador e Soteldo trabalharam juntos no Santos, onde conquistaram o vice-campeonato da Copa Libertadores de 2020. O jogador, aliás, possui características que agradam ao comandante: um homem de ponta, com forte presença no duelo 1×1.

No entanto, o custo de Soteldo é elevado. O Santos estabeleceu em contrato que, para o Grêmio ficar com o jogador em definitivo, o clube precisa pagar 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões). Sem um acordo com o Grêmio, que detém a preferência, o clube mineiro deseja avançar com a contratação.

Soteldo, por sua vez, teve um histórico recente de indisciplina no Santos. Embora o perfil do jogador seja considerado difícil, o Peixe ainda deseja contar com ele em seu elenco para 2025, dada a necessidade.

