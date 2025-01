Atlético: Saídas no ataque geram economia milionária aos cofres do clube

Três situações já estão definidas no ataque do Atlético. Os atacantes Paulinho, Eduardo Vargas e Alan Kardec não vestem mais as cores alvinegras. Essas saídas vão gerar uma grande economia aos cofres do clube.

O Jogada10 apurou que o Galo vai economizar R$ 2,5 milhões mensais em sua folha de pagamento. Afinal, o clube não precisará pagar R$ 1,2 milhão para a dupla Alan Kardec e Eduardo Vargas.

O caso que chama mais atenção é a saída de Paulinho. O ex-camisa 10 do Atlético era titular absoluto e deixou a agremiação mineira para vestir as cores do Palmeiras. No Verdão, inclusive, ele recebeu uma valorização salarial.

Contudo, no Galo, os vencimentos do atacante eram altos. Paulinho recebia R$ 1,3 milhão por mês, sendo R$ 900 mil na carteira e direitos de imagem, além de R$ 400 mil de luvas.

Portanto, juntando Paulinho, Alan Kardec e Eduardo Vargas chega-se a R$ 2,5 milhões a menos da folha.

Reposições no Atlético

Em vídeo recente, o empresário Rubens Menin, principal acionista da SAF do Atlético, garantiu que o clube vai repor todas as saídas e que o diretor de futebol está no mercado para anunciar reforços. O silêncio, todavia, considera-se estratégico, embora assuste o torcedor alvinegro.

Além disso, Menin informou que o dinheiro da venda de Paulinho para o Palmeiras será utilizado nas contratações de reforços. O atacante deixou o Galo em uma operação que terá custo total de 27 milhões de euros (cerca de R$ 173 milhões). O clube paulista vai pagar 18 milhões de euros ao Galo (cerca de R$ 115 milhões) e ainda 900 mil euros (R$ 5,7 milhões) pelo mecanismo de solidariedade. Vasco e Bayer Leverkusen-ALE receberão esse montante.

