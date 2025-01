Conheça Cleber dos Santos, técnico do Flamengo no início do Carioca

O time principal do Flamengo segue de férias, mas depois inicia a pré-temporada nos Estados Unidos e, enquanto isso, uma equipe alternativa atua no Carioca 2025. Para comandar o Rubro-Negro, o técnico do sub-20, Cleber dos Santos, assume a equipe com vários nomes das categorias de base e reservas no lugar de Filipe Luís. O Jogada10 apresenta um pouco da formação do treinador.





Cleber dos Santos foi contratado para o sub-20 em outubro de 2024, após Filipe Luís assumir o profissional. Apesar disso, o técnico tem longa história no clube da Gávea. Ele já foi treinador das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 no Rubro-Negro. Além disso, Cleber ainda foi técnico do sub-20 e auxiliar do profissional entre 2007 e 2010.

A última passagem dele pela Gávea, entre 2016 e 2017, foi como auxiliar de Zé Ricardo no time principal. Depois disso, Cleber acompanhou Zé na maioria dos trabalhos do treinador antes de voltar ao Fla neste ano.

Cleber dos Santos comandará os jogos do Flamengo no Nordeste. O treinador estará a frente contra o Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu. O elenco principal vai retornar contra o Volta Redonda. O duelo deve acontecer no Raulino de Oliveira.

A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, aliás, acontece no dia 12 de janeiro. O time enfrenta o Boavista. As equipes medem forças a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Batistão, em Aracaju.

