Sem Maracanã, Fluminense define casa de estreia pelo Carioca

Sem o Maracanã à disposição, o Fluminense vai estrear em 2025 no Estádio Moça Bonita, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Tricolor, afinal, encara o Sampaio Corrêa pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

O Maracanã passa por uma revitalização no gramado e só deve estar disponível na reta final de janeiro. Com isso, o Fluminense precisará encontrar outra casa para enfrentar o Maricá entre os dias 18 e 19.

Por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras encara Volta Redonda, Portuguesa e Madureira na condição de visitante. Com isso, os clubes de menor expressão devem jogar em seus estádios.

O Fluminense dividiu sua apresentação para 2025 em dois grupos. Nesta quinta-feira, a primeira parte do elenco, composta principalmente por jovens de Xerém, vai iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. O time principal, que disputou o Campeonato Brasileiro, retorna no dia 8.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.